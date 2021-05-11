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  4. Şişli'de giyim mağazasında şoke eden anlar! Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı

Şişli'de giyim mağazasında şoke eden anlar! Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı

11.05.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli’deki bir giyim mağazasında küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalan hırsız, önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.

Olay, 19 Mart’ta Şişli ilçe merkezindeki bir giyim mağazasında meydana geldi.

TELEFONU ALIP KAÇTI

Kimliği belirsiz bir kişi, mağazada yalnız başına dolaşan yaşı küçük bir çocuğu bir süre izledi. Daha sonra çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, ailesine ait olduğu sanılan çocuğun elindeki cep telefonunu alarak bir süre inceledi. Ardından çocuğun seslenişine aldırmadan hızla mağazadan çıkarak kaçmaya başladı.

YAKALANDI

Olayın ardından küçük çocuğun yakınları, polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazadaki güvenlik kamera kayıtlarından failin eşkalini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 24 yaşındaki A.G. adlı biri olduğunu belirleyen polis, zanlıyı dün akşam 18.00 sıralarında İnönü Caddesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalandıktan sonra Şişli Polis Merkezine götürülen şüpheli, “Açıktan Hırsızlık” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

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