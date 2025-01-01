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  4. Şişli'de görülmemiş olay! Ters yöne girip motosikletliye çarptı, yakınları gelene kadar aracından inmedi

Şişli'de görülmemiş olay! Ters yöne girip motosikletliye çarptı, yakınları gelene kadar aracından inmedi

01.01.2025 20:30
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Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletliye çarptı. 100 metre boyunca motosikletliyi sürükleyen araç sürücüsü yakınları gelene kadar aracından inmedi. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından aracından inen Yılmaz K., polis tarafından gözaltına alındı.

Şişli'de görülmemiş olay! Ters yöne girip motosikletliye çarptı, yakınları gelene kadar aracından inmedi

Şişli'de feci bir kaza yaşandı. Ters yöne giren otomobil motosiklete çarptı. Kaza Merkez Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yolda ters yöne girdiği iddia edilen Yılmaz K. idaresindeki otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 100 METRE SÜRÜKLENDİ!

Kazanın etkisiyle yola düşen ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

ISTANBUL---SISLIDE-TERS-YONE-GIRIP-MOTO_497164_147116

YAKINLARI GELENE KADAR ARACINDAN İNMEDİ

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz K. ise, kazanın ardından aracından uzun süre çıkmadı. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından aracından inen Yılmaz K., polis tarafından gözaltına alındı.

ISTANBUL---SISLIDE-TERS-YONE-GIRIP-MOTO_497166_147116

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını anlatan Muhammet Gülşah, "Trafik ışıklarında bekliyorduk. Araç sürücüsü zaten çok yaşlı. Tersten gelmiş, motorcu kendi yolunda giderken kaza yapıyorlar. Motorcuyu altına alıyor. Yaklaşık 150-200 metre kadar altında geldi. Çevredeki vatandaşlarla arabayı kaldırdık. Arabanın altından biz kendi imkanlarımızla aldık. Sonra diğer ekipler geldi. Ama kazazedenin durumu ağır" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şişli motosiklet
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