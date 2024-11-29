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  4. Şişli'de hareketli dakikalar! Annesinin tartıştığı doktoru darbetti: İlginç detay sonradan ortaya çıktı

Şişli'de hareketli dakikalar! Annesinin tartıştığı doktoru darbetti: İlginç detay sonradan ortaya çıktı

29.11.2024 10:37
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29.11.2024 10:37
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İstanbul Şişli'deki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde panik atak geçiren annesinin tartıştığı doktoru darbeden şahıs gözaltına alındı. Doktora saldıran şahsın 'iş yeri ve kurumdan hırsızlık' ve 'taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkarken, darbedilen doktor Ahmet Ö.'nün ise 'görevi yaptırmamak için direnme', 'toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Dün Şişli'deki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Muayene için sağlık merkezine giden şahıs doktor Ahmet Ö.'den ilaç yazmasını istedi. Doktor Ahmet Ö. sistemde problem olduğunu ve biraz beklemesini söylediği şahısla tartışmaya başladı.

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DOKTORU DARBETTİ

Durumu öğrenen Arzu C.'nin oğlu Lütfü Koray C. Aile Sağlığı Merkezini bastı. Doktor Ahmet Ö.'nün odasına giren Lütfü Koray C. iddiaya göre doktoru darbetti. Doktorun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Vatandaşların müdahale etmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Lütfü Koray C. olaydan sonra sağlık merkezinden ayrıldı.

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ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından sağlık merkezine gelen polis ekiplerini Doktor Ahmet Ö. ile konuştu. Doktor hastaneden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olacağını belirtti. Sağlık merkezinden ayrılan Lütfü Koray C. ise annesinin kaldırıldığı özel hastaneden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ettiği Doktor Ahmet Ö.'den şikayetçi olacağını söyledi. Ahmer Ö.'de darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Lütfü Koray C., ifadesinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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İLGİNÇ DETAY: DOKTORUN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Doktoru darbeden Lütfü Koray C.'nin poliste 'iş yeri ve kurumdan hırsızlık' ve 'taksirle yaralama' suçundan, doktor Ahmet Ö.'nün ise poliste 'görevi yaptırmamak için direnme', 'toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Şişli darp
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