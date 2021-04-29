Şişli’de hemşireyi rehin alarak bıçakla yaralayan sanığa mahkeme başkanından ‘Namus’ tepkisi

Duruşmada savunması sorulan sanık Keleş, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek “Müştekinin ablası Şeyma Demirci ile geçmişte ilişkimiz olmuştu. Şeyma’ya geçmişte altın vermiştim bunları istedim ancak bana geri vermeye yanaşmadı. Olay tarihinde Selda Öztürk isimli kişinin Şeyma’nın yerini bildiğini düşünerek hastaneye gittim. Orada bulduğum bıçağı yanıma aldım. Müşteki ile karşılaştım ve ablasına ulaşmak maksadıyla boğazına bıçak dayayarak ablasını çağırmasını istedim. Kendisine zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Öldürmek istesem bunu yapacak imkan ve zaman da vardı. Daha sonra polisler geldi ve benim sinir krizi geçirdiğim esnada elimden zorla bıçağı almak için müdahale ettiler. Bu arbede esnasında Hayrunnisa yaralanmış ancak ben yaralamak istemedim” şeklinde savunma yaptı.

''BOĞAZIMA BIÇAK DAYAYARAK REHİN ALDI BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU''

Müşteki Hayrunnisa Can ise sanık ile ablasının geçmişte ilişkisi olduğunu söyleyerek “Ablam ile ayrıldıktan sonra Ramazan sürekli rahatsız etmeye başladı. İlişkileri sürecinde yaptığını iddia etiği masrafların parasını istiyordu. Ablamın bir erkek arkadaşı olduğunu duyunca çok sinirlendi ve numarasını eskort sitelerine koydu. Bu nedenle ablam hattını kapattırdı. Ona ulaşamayınca bu kez bana tehdit mesajları göndermeye başladı. Olay tarihinde ise çalıştığım hastaneye gelerek boğazıma bıçak dayayarak beni rehin aldı. Ardından ablamı çağırmamı istedi. Bu sırada beni öldüreceğini söylüyordu. Beni kurtarmaya çalıştıkları sırada gözlerim karardı ve bıçaklandığımı anladım. Yoğun bakımda tedaviye alındım sanıktan şikayetçiyim” dedi.

''5 DAKİKAYA BURADA OLMAZSAN KARDEŞİNİ ÖLDÜRECEĞİM GELİNCE ÖLÜSÜNÜ BULACAKSIN''

Hayrunnisa Can’ın ablası tanık Şeyma Demirci ise sanıktan ayrıldıktan sonra tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek “Ben ayrıldıktan sonra ne ar kaldı ne namus. Şehir ve iş değiştirmek zorunda kaldım. Kardeşimi de beni de defalarca kez ölümle tehdit etti. Olay günü de beni telefonla arayarak ‘kardeşin elimde 5 dakikaya burada olmazsan onu öldüreceğim gelince ölüsünü bulacaksın seni de öldüreceğim’ şeklinde konuştu. Ben de Antalya’dan İstanbul’a gelmek için yola çıktım. Kardeşim yaralanmıştı. Benim sanığa herhangi bir borcum da yoktur” dedi.