HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de iki grup arasında bıçaklı kavga! 1'i ağır 2 kişi yaralı

Şişli'de iki grup arasında bıçaklı kavga! 1'i ağır 2 kişi yaralı

15.09.2024 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de iki grup arasında bıçaklı kavga! 1'i ağır 2 kişi yaralı

Korkunç olay, saat 05.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları iddia edilen ve Mısır uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mısırlı genç acı içinde yere yığıldı. Arkadaşı ise hafif yaralandı.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları uzun süre yerde yatan yaralı gencin başında bekledi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci sedyeyle ambulansa alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mısır uyruklu gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

389764_SISLIDE-HUSUMETLI-OLDUKLARI-IDDIA-EDILE

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şişli bıçak
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler topa öyle bir vurdu ki... Bu sezon ikinci kez!

Arda Güler topa öyle bir vurdu ki... Bu sezon ikinci kez!

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyeti sonrası Mourinho gündemde!

Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyeti sonrası Mourinho gündemde!

Eşini havalimanında sevgilisiyle bastı, deliye döndü: 'Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam'

Eşini havalimanında sevgilisiyle bastı, deliye döndü: 'Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam'

Pendik'te İETT şoförü çileden çıktı! 'Seni delerim' diyen gence...

Pendik'te İETT şoförü çileden çıktı! 'Seni delerim' diyen gence...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic aldığı kararı duyurdu! Zorunlu askerlik 75 gün olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic aldığı kararı duyurdu! Zorunlu askerlik 75 gün olacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.