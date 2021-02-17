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  4. Şişli'de ilginç anlar! Araç yokuşta kaldı, vatandaşlar bakın ne yaptı

Şişli'de ilginç anlar! Araç yokuşta kaldı, vatandaşlar bakın ne yaptı

17.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Şişli'de ilginç anlar! Araç yokuşta kaldı, vatandaşlar bakın ne yaptı

İstanbul'da yaşanan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sokaklar sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Şişli'de objektiflere yansıyan görüntülerde de bir vatandaşın kaputun üzerine oturarak aracın kaymasını engellemeye çalıştığı görüldü. Taksiye ağırlık oluşturmak için kaputa oturan vatandaşın telefonla konuşması ise görenleri şaşırttı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca sürücüler ve işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şişli Mecidiyeköy’de yolda ilerlemeye çalışan sürücüler, yokuştan çıkmakta zorlandı. Araçlardan kimileri kayarken, ilerlemekte zorlanan bazı araçları vatandaşlar itti.

YOLDA KALAN ARACA İLGİNÇ ÇÖZÜM

Bazı araçlar yokuşu çıkamayınca vatandaşlar ilginç bir çözüm buldu. Yolda kalan bir taksi ve başka bir aracın üzerine çıkan vatandaşlar aracın gidebilmesi için ağırlık oluşturmaya çalıştı. Taksinin kaputunun üzerine oturan vatandaşın bir yandan telefonla konuşması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Karda lastiği olmasına rağmen zor anlar yaşadığını söyleyen bir sürücü ise, “Sabahtan beri neler çekiyoruz, lastiğimiz var” dedi. Öte yandan çocuklar da karın tadını yokuştan kayarak çıkardı.

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İHA


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