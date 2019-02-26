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Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Şişli Belediyesinde çalışan ve maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakması nedeniyle caddelerde ve sokaklarda çöp yığınları birikti.

Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması üzerine ilçenin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

İlçe esnafı ve vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.

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3 GÜNDÜR TOPLANMIYOR

Esnaf Yusuf Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöplerin yaklaşık üç gündür toplanmadığını, belediyenin de bu konuyla ilgilenmediğini söyledi.

'1990'LI YILLARI HATIRLATTILAR'

Çöplerin toplanmasını isteyen Akyüz, "Burası kokuyor. CHP'nin yeri olduğu için maalesef hiçbiri gelip bakmıyor. 1990'lı yılları bize hatırlattılar. Sağ olsunlar." dedi.

Esnaf Ferhat Oruç ise çöplerin üç gündür toplanmadığını, iş yerine gelen müşterilerin hem görüntü kirliliğinden hem de kötü kokudan dolayı rahatsız olduğunu belirtti.

İş yerinin önünde çöp yığını olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu kaydeden Oruç, belediyenin çöpleri toplamasını istedi. (AA)

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Şişli grev çöp Şişli Belediyesi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
chp pisligi
güzel algı yapılıyor
işte CeHaPe!
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