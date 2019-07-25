Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent'ten Şişli Mecidiyeköy’deki bir otele için cephe görseli olarak kullanılan beton blok götüren Sinan Harputluoğlu idaresindeki 53 AS 087 plakalı kamyon, köprüye sıkıştı.