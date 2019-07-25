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Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 04:15 | Son Güncelleme

Şişli Büyükdere Caddesi'nde beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı. Sıkışan kamyon nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı.

Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

Mecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı.

Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan Harputluoğlu'nun kullandığı 53 AS 087 plakalı beton blok yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir buçuk saat sonra kurtarıldı.

Öte yandan araç sürücüsü Harputluoğlu'ya fazla yük taşımaktan ceza yazıldı. Bir süre aksayan trafik aracın kurtarılmasıyla normale döndü. (İHA-DHA)

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Şişli kamyon

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