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  4. Şişli’de kısıtlamaya rağmen parka giden kadının söyledikleri şaşkına çevirdi

Şişli’de kısıtlamaya rağmen parka giden kadının söyledikleri şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 19:40 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya aldırış etmeyen yüzlerce kişi Maçka Parkı’na akın etti. Polis, parktaki vatandaşları uyararak parkı tamamen boşalttı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle tüm yurtta, park, bahçe, orman, sahil bantları gibi yerlerde yürümek, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmıştı. Ancak bugün yüzlerce kişinin tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen Şişli’de bulunan Maçka Parkı’na akın ettiği görüldü.

Durumu fark eden polis ekipleri parka gelerek burada bulunan vatandaşları uyardı. Vatandaşlara, parkı acilen terk etmeleri konusunda ikazda bulunan ekipler, tüm parkı baştan aşağı kontrol ederek uyarılarını sürdürdü. Kısa bir süre sonra tüm park tamamen boşaltılırken, polis ekipleri çevredeki denetlemelerine devam etti.

"TEMİZ HAVA ALMAK İÇİN MASKEMİ ÇIKARTTIM"

Parklarda yürümeye ilişkin kısıtlama geldiğini bilmediğini söyleyen bir vatandaş, “Biz bilmiyorduk ki. Normalleşmedi mi? Madem öyle biz de gideriz, sorun yok. Parka geldiğim için burada temiz hava almak için maskemi çıkardım. Yoksa normalde maskemizi takıyoruz, şu an da çantamda” dedi. (İHA(

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