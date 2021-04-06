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  4. Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

06.04.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir otoparkın çatısına çıkarak boynuna benzin dolu iki şişeyi bağlayıp hayvan hakları adına eylem yaptığını söyleyen bir kadın yürekleri ağza getirdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilemeyen kadını itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek kurtardı.

Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

Olay, saat 17:30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Meryem K. isimli kadın, hayvan hakları adına eylem yapmak için cadde üzerinde bulunan bir otoparkın çatısına çıktı. Boynuna benzin dolu iki şişe bağlayan kadın kendini reklam panosuna zincirleyerek bağırmaya başladı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polis memuru ve çevredeki vatandaşlar kendini yakmaya çalışan Meryem K.’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

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EYLEMCİYE MÜDAHALE ANI KAMERADA

Bir türlü ikna edilemeyen kadına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken polis memurları eylemci kadının bulunduğu çatının arka kısmından dolanarak kadını etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri Meryem K.’yi ambulansa bindirerek kontrol amaçlı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırdı. (İHA)

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İntihar Şişli

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