Şişli'de korkunç cinayet! Kayınpederini önce ezdi ardından pompalı tüfekle vurdu

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile kayınpederi de olan amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı.

KAYINPEDERİNİ ARABAYLA EZDİKTEN SONRA VURDU

Ersin Sertçelik aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik’le telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen kayınpederini arabayla ezdi.

Ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olan Mahir Sertçelik ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KATİL DAMAT EVİNDE YAKALANDI

Kayınpederini öldüren damat ise, polis ekipleri tarafından Kağıthane’deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu.

Gözaltına alınan damat Ersin Sertçelik, sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA-İHA)

