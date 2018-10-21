HABER

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmandan düşen 20 yaşındaki Fas asıllı Oumaima Waguaf hayatını kaybetti.

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü. Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi.

sisli-olum

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor. (DHA)

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktüZonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü
Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (2)Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şişli Feriköy Oumaima Waguaf

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Bodrum’a yaz yeniden geldi

Bodrum’a yaz yeniden geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.