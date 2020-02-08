HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de korkunç olay! Nijeryalı DJ elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Şişli'de korkunç olay! Nijeryalı DJ elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 18:40 | Son Güncelleme

Şişli'de Nijeryalı bir kişi elleri ve ayakları arkadan bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Gece kulüplerinde DJ'lik yapan Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın öldürülmeden önce işkence gördüğü öğrenildi.

Şişli'de korkunç olay! Nijeryalı DJ elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Ahu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde DJ'lik yapan Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın oturduğu dairenin sahibi, birkaç gündür telefonla aramasına rağmen kiracısına ulaşamayınca emlakçıdan yardım istedi. Kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açan emlakçı, Okonyia'yı salonda, elleri ve ayakları arkadan kabloyla bağlanmış olarak hareketsiz şekilde gördü. Panikle kapıyı kapatarak dışarı çıkan emlakçı ev sahibini arayarak durumu anlattı.

İŞKENCE YAPILMIŞ

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın ölmüş olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede, cesedinin yanında bir bıçak bulunan Okonyia'nın, öldürülmeden önce işkence gördüğü anlaşıldı.

ek-fotograf--nijeryali-dj-elleri-ve-ayaklari-baglanarak-olduruldu_8503_dhaphoto1

İki yıldır oturduğu evde öldürülen Okonyia'nın bir kıskançlık cinayetine kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Nijeryalı olduğu öğrenilen Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen Okonyia'nin yakınları gözyaşı döktü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNERVuruş sırasında göğüslerini açtıVuruş sırasında göğüslerini açtı
Su seviyesi yükseldi, tesisler su altında kaldıSu seviyesi yükseldi, tesisler su altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şişli cinayet Emmanuel İfeanyi Okonyia

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Hadise'den cesur elbise

Hadise'den cesur elbise

Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya çok sert tepki!

Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması

Lüks villaya yasa dışı bahis operasyonu!

Lüks villaya yasa dışı bahis operasyonu!

Van'da peş peşe çığ düştü!

Van'da peş peşe çığ düştü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi, tesisler su altında kaldı

Su seviyesi yükseldi, tesisler su altında kaldı

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu: 'Canım' dediğim canımı aldı

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu

Çin’den tahliye edilen öğrenci doğum gününü karantina odasında kutlandı

Karantinada doğum günü kutlaması!

Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!

Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!

Korku dolu anlar! Patlayan şofben evi savaş alanına çevirdi

Dehşeti yaşadılar! Evi savaş alanına çeviren patlama

Kilis’e 3 yıl sonra kar yağdı

3 yıl sonra ilk kez kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.