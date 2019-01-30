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Şişli'de mahalleyi ayağa kaldıran koku! Ekipler alarma geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:51 | Son Güncelleme

Şişli’de bir apartmanın birinci katında meydana gelen doğalgaz kaçağı apartman sakinlerini ayağa kaldırdı. Koku gelen daireden kimsenin kapıyı açmaması ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Şişli'de mahalleyi ayağa kaldıran koku! Ekipler alarma geçti!

Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Akar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi üzerine bulunan bir apartmandan ‘yoğun gaz kokusu’ gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle İGDAŞ ekiplerini çağırdı. Olay yerine ulaşan ekipler apartmanın birinci katında kalan Cevriye Taşkın’a ait olduğu öğrenilen daireden kimse kapıyı açmayınca komşuları oğluna haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen oğlunun kapıyı açması üzerine ekipler içeriye girdi.

UYKUDAN UYANDIRIP MÜDAHALE ETTİLER

Daireye giren ekipler evin camlarını açarak havalandırdı. Sağlık ekipleri uykuda olan Cevriye Taşkın’ı uyandırarak ilk tedaviyi uyguladı. Dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Cevriye Taşkın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OCAĞI AÇIK BIRAKMIŞ

Evde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, ocağın açık bırakılması nedeniyle doğalgaz sızıntısı olduğunu tespit etti. Kokunun dağılması sonrası apartmanda yaşanan kısa süreli panik sona erdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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