Şişli’de motosiklet, “U” dönüşü yapan otomobile çarptı, motosikletteki 2 kişi takla attı

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sürücü Efkan Keleş, arkadaşı Aykut Batmaz ile motosikletle cadde üzerinden Osmanbey istikametine doğru seyretmeye başladı. Keleş ilerlediği esnada Umut Can Ersen, otomobille cadde üzerinde “U” dönüşü yapmak istedi. Geri manevra yaparak dönüşe geçen otomobile, Keleş’in idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpma sonucu kontrolü kaybeden Keleş ve arkadaşı Batmaz takla attı. Yere savrulan iki arkadaş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI, İKİSİ DE TAKLA ATTI

Görüntülerde, otomobil sürücüsü geri manevra yapıyor. Sürücü dönüş yaptığı esnada motosiklet sürücüsü otomobile çarpıyor. Motosiklettekiler takla atarak yere savrulurken, kazayı gören vatandaşlar ise yanlarına koşuyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Keleş ve Batmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından otomobil sürücüsü Ersen, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

