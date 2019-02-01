Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova CHP'nin aday tanıtım tolantısının 9 Şubat'ta yapılabileceğini söyledi. CHP bir 9 Şubat için bir planlama yaptı. Aday tanıtımı ve seçim bildirgesini açıklamak üzere. Ankara Arena Spor Salonu ile görüşmeler sürüyor. Tarih, Arena'nın müsaitlik durumuna göre şekillenecek.
ANKARA'DA 18 İLÇEDE İTTİFAK İÇİN ANLAŞILDI
CHP'deki kulis bilgilierini aktaran Dicle Canova şunları söyledi:
Yarın 50 ile 100 ilçe arasında aday açıklanacak. Bunlar arasında İstanbul'da henüz açıklanmamış 5 ilçe var. İzmir'de 2 ilçe var. Ankara'da da birçok ilçe var. Ankara'da İYİ Parti ile yeniden iş birliğine gidildi. Ankara'da iş birliği yapılacak ilçe sayısı 18'e yükseldi. CHP'ye bırakılan ilçeler Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Polatlı, Mamak, Elmedağ, Ayaş Kalecik, Haymana ve Evren olarak belirlendi. İYİ Parti'ye ise Gölbaşı, Keçirören, Kızılcıhamam, Altındağ, Sincan, Pursaklar, Nallıhan ve Şereflikoçhisar bırakılmış durumda. Böylece Ankara'da CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliğinin boyutları genişlemiş oldu.
İNCE'YE YAKINLIK KRİTER DEĞİL
İstanbul konusunda parti meclisinde bazı tartışmalar yaşanmasını bekliyoruz. İstanbul'da Şişli ve Silivri üzerinden tartışmalar yürüyordu. Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar bir önceki PM toplantısında adaylığo reddedilmişti. İnce'ye yakınlığı nedeniyle üstünün çizildiği yorumları gündeme gelmişti. Genel merkez kaynakları bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Özcan Işıklar'ın Silivri için hala en güçlü isim olduğu söyleniyor. Muharrem İnce ile yol yürümüş birçok isim aday yapıldı. Bunlardan biri için Bolu adayı Tanju Özcan örneği veriliyor. Silivri için kriter Muharrem İnce değil Işıkların yaptığı başarılı çalışmalar deniliyor. PM'de isminin tekrar gündeme getirilmesinin çok güçlü bir ihtimal olduğunun altı çiziliyor.
SARIGÜL'ÜN KARŞISINDA KİM ADAY GÖSTERİLECEK?
Şişli'de Sarıgül realitesi var. Bu açıkca ifade ediliyor. Yeni bir formül arayışının gündemde olduğu da belirtiliyor. Şişli için kulislerde yeni bir isim dillendirilmeye başlandı. Yasemin Öney Cankurtaran'ın ismi öne çıkmaya başladı. CHP, Sarıgül'ün karşısında Şişli'de bir kadın adayla yarışa girebilir.
KADIKÖY İÇİN TEKRAR OYLAMA YAPILACAK
Beyoğlu için Kılıçdaroğlu Alper Taşı işaret etti. Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç var. Ama bir kadın aday gösterilebileceği değerlendiriliyor. Küçükçekmece'de sorun yok. Kendi mecrasında ilerliyor dendi. Kemal Çebi, Sedat Özkan ve Şefik Ok bu üç isimden biri aday olacak öyle görünüyor. Buraya önemli bir not daha eklemem lazım. Kadıköy için Şerdil Odabaşı'nın adaylığı onaylanmıştı. Ancak HDP'ye yakınlığı nedeniyle parti içinde çok tartışılmıştı. Parti yönetimi tartışmaların önünü kesmek için yarınki PM toplantısında yeniden oylanabileceği söyleniyor. Ancak usul yönünden bir oylama olacak bu. Genel merkez Şerdil Odabaşı'nın adaylığı konusunda ısrarcı olacak gibi duruyor.
DSP'YE KATILIMLAR
Kırıcı etkisi olmaz ifadesi kullanılıyor. CHP ve diğer muhalefet partilerinden aday gösterilmeyenlerin merkezi haline geldi. Bu durum yerelde muhalefetin güçlenmesini isteyen anlayışın işine bu durum gelmez. DSP'ye geçenlerin kişiliklerinden bağımsız olarak bu tespitin yapıldığı belirtiliyor. Aksi durum kazandırma değil kaybettirme olur deniyor. Şişli özelinde de, "Ne Şişli eski Şişli ne Sarıgül eski Sarıgül" ifadesi kullanıldı. Siyaset iklimi tamamen değişti yerelde ittifaklarla ilk kez seçime gidildiğinin altı çizildi. Seçmenin neticede kazanacak bloğa yöneleceği vurgulandı.
KAFTANCIOĞLU KRİZİ AŞILDI MI?
O konu şu an kapandı. Aslında istifa şeklinin rahatsızlık yarattığı genel başkanın sonrasında istifasını istemeyi düşündüğü iddiaları reddedilmiyor ama bugünler geçtikten sonra herşey değerlendirilir. Denerek meselenin seçim sonrasına ertelendiği mesajı veriliyor.
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