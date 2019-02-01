Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova CHP'nin aday tanıtım tolantısının 9 Şubat'ta yapılabileceğini söyledi. CHP bir 9 Şubat için bir planlama yaptı. Aday tanıtımı ve seçim bildirgesini açıklamak üzere. Ankara Arena Spor Salonu ile görüşmeler sürüyor. Tarih, Arena'nın müsaitlik durumuna göre şekillenecek. ANKARA'DA 18 İLÇEDE İTTİFAK İÇİN ANLAŞILDI



CHP'deki kulis bilgilierini aktaran Dicle Canova şunları söyledi: Yarın 50 ile 100 ilçe arasında aday açıklanacak. Bunlar arasında İstanbul'da henüz açıklanmamış 5 ilçe var. İzmir'de 2 ilçe var. Ankara'da da birçok ilçe var. Ankara'da İYİ Parti ile yeniden iş birliğine gidildi. Ankara'da iş birliği yapılacak ilçe sayısı 18'e yükseldi. CHP'ye bırakılan ilçeler Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Polatlı, Mamak, Elmedağ, Ayaş Kalecik, Haymana ve Evren olarak belirlendi. İYİ Parti'ye ise Gölbaşı, Keçirören, Kızılcıhamam, Altındağ, Sincan, Pursaklar, Nallıhan ve Şereflikoçhisar bırakılmış durumda. Böylece Ankara'da CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliğinin boyutları genişlemiş oldu.

İNCE'YE YAKINLIK KRİTER DEĞİL



İstanbul konusunda parti meclisinde bazı tartışmalar yaşanmasını bekliyoruz. İstanbul'da Şişli ve Silivri üzerinden tartışmalar yürüyordu. Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar bir önceki PM toplantısında adaylığo reddedilmişti. İnce'ye yakınlığı nedeniyle üstünün çizildiği yorumları gündeme gelmişti. Genel merkez kaynakları bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Özcan Işıklar'ın Silivri için hala en güçlü isim olduğu söyleniyor. Muharrem İnce ile yol yürümüş birçok isim aday yapıldı. Bunlardan biri için Bolu adayı Tanju Özcan örneği veriliyor. Silivri için kriter Muharrem İnce değil Işıkların yaptığı başarılı çalışmalar deniliyor. PM'de isminin tekrar gündeme getirilmesinin çok güçlü bir ihtimal olduğunun altı çiziliyor. SARIGÜL'ÜN KARŞISINDA KİM ADAY GÖSTERİLECEK?



Şişli'de Sarıgül realitesi var. Bu açıkca ifade ediliyor. Yeni bir formül arayışının gündemde olduğu da belirtiliyor. Şişli için kulislerde yeni bir isim dillendirilmeye başlandı. Yasemin Öney Cankurtaran'ın ismi öne çıkmaya başladı. CHP, Sarıgül'ün karşısında Şişli'de bir kadın adayla yarışa girebilir.