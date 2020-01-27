HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de neler oluyor? Araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler   

Şişli'de neler oluyor? Araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler   

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 07:20 | Son Güncelleme

Şişli'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lastiklerini kestiler ardından da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. İddiaya göre ayın sokakta 4 gün öncede araçların lastikleri kesilmiş.

Olay saat 05:20 sıralarında Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri kesildiö dedi.

4 GÜN İÇİNDE 18 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın daha lastiklerinin kesildiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulunduMalatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldüBağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şişli itfaiye otomobil lastik

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki Ukrayna iddiası ortalığı karıştırdı

Son kitabı ortalığı karıştırdı

Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü

Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü

Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti

Mahmud Abbas'tan Trump'a ret

Üsküdar'da gece yarısı silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Üsküdar'da gece yarısı silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.