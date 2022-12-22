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Şişli’de para transfer merkezinde silahlı gasp girişimi! Görevlinin kabus anları: Ölecek miyim diye düşündüm

22.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de uluslararası para transferi yapılan bir merkezde, silahlı soygun girişimi yaşandı. Görevliye silah doğrultan şüpheli, kasadaki paraları vermesini istedi. Görevli bankonun altında bağıracağını söyleyince paniğe kapılan şüpheli, oradan hızla uzaklaştı. Olay anını anlatan vezne görevlisi kadın, "Vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. '' açıklamasında bulundu.

Şişli’de para transfer merkezinde silahlı gasp girişimi! Görevlinin kabus anları: Ölecek miyim diye düşündüm

Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan uluslararası para transfer merkezinde dün saat 16.00 sıralarında silahlı soygun girişimi oldu. Yüzünde maskeyle merkeze giren şüpheli, veznedeki kadın görevliye silah doğrultarak paraları vermesini istedi. Görevli, sakin olmasını ve paraları vereceğini söyledikten sonra, bankonun altına saklandı. Veznedar kadının bağıracağını söylemesi üzerine, şüpheli paniğe kapılarak kaçtı. Görevli durumu arkadaşlarına haber verdi.

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşgalini belirledi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra vezneye yaklaştığı, daha sonra da silahını doğrulttuğu görülüyor. Görevlinin bankonun altına saklanması sonrası şüpheli olay yerinden kaçıyor.

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''VURULACAK MIYIM, ÖLECEK MİYİM GİBİ ŞEYLERİ DÜŞÜNDÜM AMA PARAYI VERMEK DE İSTEMEDİM''

Yüzüne silah doğrultulmasına rağmen kasadaki paraları vermeyen vezne görevlisi kadın, “Şahıs iki kere geldi. İlk önce gelip, bilgi almak istedi. İşlemin nasıl olduğunu sordu, ben de bilgileri verdim. 10 dakika sonra şahıs tekrar geldi ve şurada durdu. İlk önce kimliğini veriyor gibi yaptı ancak arka cebin koydu. Daha sonra silahı çıkardı. Direkt yüzüme doğrulttu ve benden paraları vermemi istedi. Ben de tamam dedim ve biraz geri çekildim. O da bu alanda durmamı, fazla kıpırdamamamı söyledi. Ben de tamam deyip hemen aşağıya eğildim, masanın altında boşluk vardı. Gitmesini istedim, yoksa bağıracağımı söyledim. Kendisi de gitmiş. Ben 1-2 dakika daha aşağıda kaldım. Cesaretimi topladıktan sonra telefonum alıp arkadaşlarımı arayabildim. Ondan sonra onlar polisi aradı, ben hala şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Ama soğukkanlılığımı yitirmek istemedim. Parayı vermek de istemedim, sonuçta başkasının parası. Canımı da korumak istedim. Her şeyi düşündüm, o esnada birçok şey düşündüm” dedi.

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(DHA/İHA)

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