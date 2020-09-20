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Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Şişli'de polisten kaçan çalıntı motosikletteki 2 kişi taksiye çarptı. Kazada motosikletteki 1 kişiyle, savrulan motosikletin çarptığı 1 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!

Olay, Kurtuluş Caddesi'nde dün saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindekiıtaksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı. Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı. Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, "Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı" dedi. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

(DHA)

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