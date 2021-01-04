Şişli’de saldırı hazırlığındaki iki kişi son anda yakalandı

Okmeydanı’nda uygulama yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, saat 19.45 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri üzerinde iki kişi olan bir motosikleti durdurdu.

SİLAH TAŞIDIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Polis motosikletten indirdiği kişilere üzerlerinde herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığını sorunca ikili yanlarında silah taşıdıklarını itiraf etti. GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu sonucu isimlerinin A.T. ve E.K. oldukları öğrenilen şahıslar silahları polise teslim etti.

ÇELİK YELEK, İKİ TABANCA VE ONLARCA MERMİ

Şahısların üzerinden iki adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra, iki adet dolu şarjör ve bir adet uzatmalı dolu şarjör çıktı. Şarjörlerin tabancalara takılı, kullanıma hazır halde olduğu, ayrıca şüphelilerden A.T.’nin çelek yelek giydiği görüldü.

Diğer şüpheli E.K.’nin ise çok sayıda suçtan kaydı ve kasten adam öldürme suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler A.T. ve E.K. sorgulanmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine götürüldü.

(İHA)

