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Şişli'de silah sesleri! Ekip aracına kurşun isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:21 | Son Güncelleme

Şişli'de ateş eden kişilere müdahale eden polislerin aracına kurşun isabet etti. Polislerden yaralanan olmazken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de silah sesleri! Ekip aracına kurşun isabet etti

Olay, Yayla Mahallesi Ateşböceği Sokak'ta 00.15 sıralarında meydana geldi.

Bölgede devriye görevi yapan ekipler, sokak üzerinde tartışan ve birbirine ateş eden 2 kişiye denk geldi. Ekipler, sokak üzerinde bulunan bir kişiyi üzerindeki silahıyla birlikte gözaltına aldı. Bu sırada balkonda bulunan kişi, ekiplerin gözaltına aldığı kişiye ateş etti.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Açılan ateşte ekip aracına kurşun isabet ederken ekiplerden yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ateşböceği Sokak'ın çevresi polisler tarafından kapatılırken tedbir amacıyla özel harekat timleri de bölgeye çağrıldı.

Balkondan ateş ettikten sonra kaçan şüpheli Mert Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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