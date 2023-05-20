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Şişli'de silahlı kavga: İki kişi ağır yaralandı

20.05.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de bir kafede çıkan silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı.

Şişli'de silahlı kavga: İki kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, A.C.P (31), 6 arkadaşıyla bir süre önce kavga ettiği T.M'nin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kafeye geldi.

Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada A.C.P. ile A.B (36) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden T.M. ve G.Ç'yi saklandıkları rezidansta yakaladı.

Polis ekipleri, yaptıkları aramada pompalı tüfek ve Glock marka iki tabanca ele geçirdi.

Olay anı, kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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Şişli silahlı kavga

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