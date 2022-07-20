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Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı, otele geldiği adamın sözleri dikkat çekti! Eşi ise...

20.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de önceki gün otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının Rus model Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı. Otele birlikte geldikleri tespit edilen F.K. , "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk... Sonra çatıya gidip kendini aşağı bıraktı" dedi. Olifrenko'nun eşinin paylaşımı ise dikkat çekti. İşte sır ölümdeki detaylar...

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı, otele geldiği adamın sözleri dikkat çekti! Eşi ise...

Şişli'de kaldığı otelden düşerek öldüğü iddia edilen kadının Rus vatandaşı Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı. Rusya'da modellik yapan Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Beni gözyaşlarıyla ve kırık bir kalple bıraktın" yazdı. Olaydan sonra gözaltına alınan F.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olifrenko'nun otele girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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GERÇEK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde kadının otele Aleksandra V. adına kayıt yaptırarak girdiği belirlendi. Polis kadının gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.

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"BİRLİKTE OTELE GELDİK, UYUDUK"

Olaydan sonra F.K. isimli bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. F.K. emniyetteki ifadesinde, "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı, ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan ülkesinde modellik yaptığı öğrenilen Sofia Olifranka'nın ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde Sofia Olifrenko'nun sendeleye sendeleye yürüdüğü ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Sofia benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif edemem ve beni ileriye götüren her şey olduğunu, motivasyonum, yaşam motorum, başıma gelen en iyi şeydin. Ve şimdi sonsuza kadar gittin. Beni terk ettin. Burada gözyaşları içinde ve kırık bir kalple. Cennete hayırlı yolculuklar dilerim sevgili eşim" yazdı. Sofia Olifrenko'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli rus
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