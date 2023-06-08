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  4. Şişli'de suikast kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Şişli'de suikast kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

08.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Rezidanstan çıkan üç Libyalıya, maskeli iki kişi sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 6 Haziran Salı Günü saat 19.00 sıralarında Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu üç kişi kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi son anda kaçarken Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı. Yüzleri maskeli saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silahta susturucu olduğu öğrenildi.

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SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, rezidanstan çıkan üç Libyalı yürüdükleri sırada arkalarından yüzleri maskeli, silahlı iki kişinin saldırısına uğruyor. Bir kişi son anda kaçarken iki kişi ayaklarından yaralanıyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli silahlı saldırı

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