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Şişli’de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki Cengiz gözel’in Ölümü şüpheli bulundu... O para inceleme altında

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 11:24
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Şişli Paşa Mahallesi’nde sır dolu ölüm! 59 yaşındaki Cengiz Gözel, evinde hareketsiz halde bulundu. Ailesi, gün boyu haber alamadıkları Gözel’i görmek için eve geldiğinde büyük bir şokla karşılaştı. Sağlık ekipleri, Gözel’in hayatını kaybettiğini belirlerken, evde bulunan yaklaşık 20 bin lira delil olarak alındı! Bipolar bozukluk tedavisi gören Gözel’in ölümünün şüpheli olduğu belirlendi.

Şişli’de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki Cengiz gözel’in Ölümü şüpheli bulundu... O para inceleme altında

Şişli Paşa Mahallesi’nde, 59 yaşındaki Cengiz Gözel, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözel’in ailesi, gün boyunca kendisinden haber alamayınca durumu fark etti.

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Ablası ve erkek kardeşi, evin kapısını anahtarla açarak içeri girdiğinde Gözel’i hareketsiz halde buldu. Kardeşinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Gözel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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EVDE ARAŞTIRMA

Olayın ardından polis ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi de eve geldi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında, Cengiz Gözel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evde yapılan araştırmalarda, yaklaşık 20 bin lira para bulundu. Polis, bu parayı delil olarak alıp torbaya koyarak olayla ilgili incelemeleri sürdürdü.

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Öte yandan, Gözel’in 20 yıldır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Şişli para bipolar ölü
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