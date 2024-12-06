Şişli’de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki Cengiz gözel’in Ölümü şüpheli bulundu... O para inceleme altında

Şişli Paşa Mahallesi’nde, 59 yaşındaki Cengiz Gözel, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözel’in ailesi, gün boyunca kendisinden haber alamayınca durumu fark etti.

Ablası ve erkek kardeşi, evin kapısını anahtarla açarak içeri girdiğinde Gözel’i hareketsiz halde buldu. Kardeşinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Gözel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE ARAŞTIRMA

Olayın ardından polis ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi de eve geldi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında, Cengiz Gözel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evde yapılan araştırmalarda, yaklaşık 20 bin lira para bulundu. Polis, bu parayı delil olarak alıp torbaya koyarak olayla ilgili incelemeleri sürdürdü.

Öte yandan, Gözel’in 20 yıldır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

(DHA)