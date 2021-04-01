Şişli'de taksici dehşet saçtı! Kavga ettiği adamın başını beyzbol sopasıyla yardı

Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık verdi. Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay’a vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından taksici aracına binerek hızla olay yerinden kaçarken, Karabay ise cep telefonuyla taksiciyi fotoğrafladı. Kavga anı ise hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÖNCE KAFA ATTI SONRA KIRMIZI BEYZBOL SOPASIYLA KAFAMA VURDU"

Olayla ilgili konuşan Sinan Karabay, “Şimdi ben sabah saatlerinde buraya geldim ancak park yerinde kamyon olduğu için yanında durdum. Sonrasında ise boşalan yere park etmek istedim. Taksici de arkadan çok hızlı geliyordu ve bir anda durdu. Ondan sonra el ve kol hareketleri yapmaya başladı. Ben de camı açtım, ondan sonra sakin ol dedim. O da camı açtı ve ana avrat dümdüz küfür saydı. Sonra geri geldim, derdin ne dedim. Sonra ağzıma kafa attı ve boğuştuk. Millet araya girdi, aracından kırmızı renkli bir beyzbol sopası alıp koşa koşa geldi ve tam kafama vurdu. Ondan sonra aracına binip kaçtı. Tabi ben hastaneye gittim, kafama 5-6 tane dikiş attılar. Oradan da karakola şikayetçi oldum” dedi.

KAFASINA 6 DİKİŞ ATILAN ADAMA SALDIRAN TAKSİCİ GÖZALTINDA

Olayın ardından yaşadığı şoku atlatan Karabay, kafasından yaralanması üzerine hastaneye gitti. Tedavi sonrasında başına 6 dikiş atılan adam, darp raporuyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis ekipleri, plakası belirlenen saldırgan taksiciyi yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

