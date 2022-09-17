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  4. Şişli'de tehlikeli anlar! Polis'in uyarılarına aldırmadı, çevredeki araçlara çarparak kaçtı

Şişli'de tehlikeli anlar! Polis'in uyarılarına aldırmadı, çevredeki araçlara çarparak kaçtı

17.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde korku dolu anlar yaşandı. Polisin durdurduğu ancak araçtan inmeye ikna edemediği sürücü, bir anda hareket etti. Etraftaki bazı araçlara çarparak kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda girdiği bir binada yakalandı.

İstanbul Şişli’de denetim yapan trafik ekipleri, beyaz bir aracı durdurdu. Polisin defalarca "istop et arabayı" uyarılarına aldırmayan sürücü, aracının motorunu kapatmadı. Araç çalışır durumdayken ekiplerin ikna çabası devam etti. Ancak sürücü bir süre bekledikten sonra otomobiliyle hareket etti ve çevredeki araçlara çarparak kaçtı.

BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

O anlarda bir polisin, aracın peşinden koştuğu görüldü. Ekiplerin, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, Beyoğlu’nda girdiği binada yakalandı. Öte yandan sürücünün kaçma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

rtjykt

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Şişli
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