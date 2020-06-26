Şişli'de tehlikeli asker uğurlamasına 4 gözaltı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye attı.

Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfi çekildi. Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçerek şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D. gözaltına alındı.

CEZA YAĞDI

Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye toplu asker uğurlama törenlerinin yasaklanması talimatına aykırı davranıştan dolayı, Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.