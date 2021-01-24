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Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

24.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Şişli'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarları değerlendirmesi ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yaşı küçük olduğu bildirilen B.T. isimli kız çocuğunun 4 ayrı yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.

Polis ekipleri hırsızlık ihbarlarını değerlendirip, güvenlik kameralarını incelemesi sonucu 20 Ocak'ta B.T.'yi Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde durdurdu. B.T. polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık olayına karışan B.T. gözaltındaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.T.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.

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(DHA)

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