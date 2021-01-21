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  4. Şişli'deki asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

Şişli'deki asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

21.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Şişli'deki asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

Şişli'deki asayiş uygulamasında hakkında aranma kararı olan 5 kişi yakalandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okmeydanı'nda yapılan uygulamada, 734 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ekipler uygulama noktasında 199 araç ve 52 motosikleti kontrol etti.

Hakkında aranma kararı olan 5 kişi ile 8 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada, 2 çalıntı terk araç bulundu.

Cam filmi, alkollü araç kullanma ve kask takmama gibi çeşitli suçlardan sürücülere, toplam 15 bin 906 lira cezai işlem uygulanan uygulamada, bir miktar da bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. (AA)

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