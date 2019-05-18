Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Müzesi'nin kapanış süresi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla uzatıldı.

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Gazi Mustafa Kemal, Aralık 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar, Şişli'deki evde annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaldı ve burayı Milli Mücadele plan ve çalışmalarını sürdürdüğü bir karargah gibi kullandı.

Burası daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı ve dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfü Kırdar tarafından 15 Haziran 1942'de "Atatürk İnkılabı Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Yılların verdiği tahribatla eskiyen bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce kapsamlı bir şekilde restore edildi. Müzede bulunan Atatürk'e ait kişisel eşyalardan 179'ü tamir, bakım ve onarımı yapıldı. Türk ressamlarına ait maddi değerleri yüksek 11 yağlı boya tablo da restore edildi.

Müzede Atatürk'ün; kıyafetleri, üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğrafları, el yazısı ile yazdığı çeşitli belgeleri, madalyaları, hatıra eşyaları bulunuyor.

Müzeye kız kardeşi Makbule Hanım tarafından armağan edilen eşyalar arasında sivil giysiler, "Mustafa Kemal" armasını taşıyan mendil ve gömlekler ile iç çamaşırları da yer alıyor.

Ayrıca Atatürk'ün müşir üniforması ve Sivas Kongresi'nde giydiği elbise, yazı takımı ile ilgili parçalar, sigara tabakaları, madalyalar, Amerika Başkanı Roosevelt'in hediyesi olan ahşap möbleli radyo-pikap ile ressam İbrahim Çallı ve Zeki Kocamemi tarafından yapılmış yağlı boya tablolar ile Vittorio Pisani'ye ait sulu boya tablolar da müzedeki bulunuyor.