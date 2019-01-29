HABER

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul’un Şişli ilçesinde 2005 yılında araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden olan ve 2012 yılında “PKK terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan V.D., Van’da yakalandı.

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Maslak’ta faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna yönelik 34 plaka sayılı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden olan V.D. isimli şüphelinin 4,5 yıl tutukluğunun ardından denetimli olarak serbest bırakıldığı belirtildi. 2

2012 yılında “PKK terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan V.D., Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince 26 Ocak 2019 günü İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerine girdiği görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

V.D., adli mercilere teslim edildi. (İHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Nesli tehlike altındaki kızıl akbaba, tedavi edilip doğaya salındıNesli tehlike altındaki kızıl akbaba, tedavi edilip doğaya salındı
Üsküdar'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 4 yaralıÜsküdar'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı araç Şişli istanbul Van PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.