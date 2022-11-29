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Şişli'deki gecekonduda 3 kişiyi katletmişti! O cani yakalandı... Sorguda cinayet itirafı: Kız arkadaşımla ilişkisi vardı

29.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'deki bir gecekonduda geçtiğimiz cuma akşamı Vahit Ateş, T.V. ve Merve Özturan 'ın cesedi bulunmuştu. Silahla öldürülen 3 kişiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu bir kişi gözaltına alındı. B.P. isimli kişi polislere Vahit Ateş'in, kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını anlattığı, bir süre sonra kız arkadaşı E.'nin halen Vahit Ateş'in evine gittiğini öğrenmesi üzerine cinayetleri işlediği belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheli B.P. adliyeye sevk edildi.

Şişli'deki gecekonduda 3 kişiyi katletmişti! O cani yakalandı... Sorguda cinayet itirafı: Kız arkadaşımla ilişkisi vardı

Şişli'nin Kuştepe mahallesinde 4 gün önce meydana gelen olayda, bir ihbar üzerine eve giren polis ekipleri, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş 2'si kadın 3 kişinin cesedi ile karşılamıştı. Yapılan incelemede 12 saat önce öldürüldükleri tespit edilen cesetlerin Vahit Ateş(45), T.V.(17) ile Merve Özturan(27)'e ait olduğu belirlenmişti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis evden çıkan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, cinayetleri işleyen şüphelinin elinde büyük bir poşetle hızla kaçtığı görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak, şüpheliyi Kağıthane, Yayha Kemal Mahallesindeki evine kadar takip etti. Ardından kimliği belirlenen şüphelinin Adapazarı'a gittiği tespit edildi.

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ADAPAZARINDA OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri Adapazarı'nda elinde bavulla güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda olayın şüphelisi B.P. gözaltına alınarak dün gece İstanbul'a getirildi. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ise Çağlayan'da bir evin bahçesinde bulundu.

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''KIZ ARKADAŞIMLA İLİŞKİSİ VARDI''

İstanbul Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan B.P.'nin polislere Vahit Ateş'in kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını anlattığı öğrenildi. Ancak bir süre sonra kız arkadaşı E.'nin halen Vahit Ateş'in evine gittiğini öğrenmesi üzerine cinayetleri işlediği belirlendi. B.P.'nin evde bulunan 17 yaşındaki T.V. ile 27 yaşındaki Merve Özturan'ı olaya tanık oldukları ve olay sırasında bağırdıkları için öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli B.P. adliyeye sevk edildi.

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Çanakkale'deki tavuk çiftliğinde vahşette 'iftira' cinayeti! Çanakkale'deki tavuk çiftliğinde vahşette 'iftira' cinayeti!

(DHA)

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