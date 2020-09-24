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  4. Şişli'deki hırsızlık kamerada! Genç kadın kıskıvrak yakalandı

Şişli'deki hırsızlık kamerada! Genç kadın kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Şişli'de alışverişe çıkan çocuklu kadınları hedef alarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadının hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Şişli'deki hırsızlık kamerada! Genç kadın kıskıvrak yakalandı

Olay, Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Cep telefonunun çalındığını fark eden anne polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında aynı şüphelinin 2 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yaren D.(19) olduğu öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çocuk arabalarından telefonları çaldığı görülüyor. Şüphelinin hırsızlığın ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan Yaren D.'nin 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nin yanı sıra Yankesicilik' suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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