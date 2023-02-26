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  4. Şişli'deki otelde büyük panik! Silahlı saldırgan yaralı adamın peşinden içeri girdi, silahı tutukluk yapınca...

Şişli'deki otelde büyük panik! Silahlı saldırgan yaralı adamın peşinden içeri girdi, silahı tutukluk yapınca...

26.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen olay büyük panik yarattı. Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralı halde otele sığınınca, saldırgan da peşinden içeriye girdi. Tekrar ateşlemeye çalıştığı silah tutukluk yapan saldırgan, kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'deki otelde büyük panik! Silahlı saldırgan yaralı adamın peşinden içeri girdi, silahı tutukluk yapınca...

Şişli'deki Dolapdere Caddesi'nde 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.15 sıralarında bir otelin önünde bekleyen bir kişi, koşarak yanına gelen silahlı kişinin saldırısına uğradı. Bacağından vurulan kişi yaralı, halde kaçıp otele sığındı.

SİLAHIYLA OTEL LOBİSİNE GİRDİ

Saldırgan ise elindeki silahla otel lobisine girdi. Bu sırada müşteriler korku ve panik yaşadı. Yeniden ateş etmeye çalışan saldırgan, silah tutukluk yapınca koşarak kaçtı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Otel çalışanları ve çevredekiler yaralıya tampon yaparak müdahalede bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri de olay yeri inceleme yaparak, boş kovan ve mermi çekirdeklerini topladı.

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OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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