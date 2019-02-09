Şişli Endüstri Meslek Lisesinde yangın

Şişli Endüstri Meslek Lisesinde bulunan prefabrik atölyelerden birinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hafta sonu olması nedeniyle atölyede öğrencilerin bulunmaması olası bir faciaya engel oldu.
Şişli Endüstri Meslek Lisesinde meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.00 sıralarında okul içerisinde bulunan prefabrik atölyelerden birinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören okul çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafta sonu tatili olması nedeniyle öğrencilerin okulda bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Atölyede çıkan yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.
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