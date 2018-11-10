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Şişli Etfal'de ambulans şöförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tartıştığı ambulans şoförünü bıçaklayan şüpheli S.K.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)-ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tartıştığı ambulans şoförünü bıçaklayan şüpheli S.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay Perşembe akşamı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanmıştı. Ambulans için ayrılan alana park etmek isteyen S.K. ile ambulans şoförü Serkan Taşdelen tartışma çıkmış, S.K. ambulans şoförü Taşdelen'i bıçaklamıştı. Gözaltında bulunan şüpheli hakkında İstanbul Emniyeti'nden açıklama yapıldı. Açıklamada; 'Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan şüphelilerden S.K. tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı' denildi. Öte yandan yaralı ambulans şoförü Serkan Taşdelen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği belirtildi.
(FOTOĞRAF)

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