Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.
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Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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