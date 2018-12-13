HABER

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi şifa dağıtıyor: Hepsi birer gizli kahraman

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.12.2018 13:04 | Son Güncelleme

İstanbul'un tarihi ve en köklü hastanelerinden Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir asırdır hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Hastanenin en yoğun servislerinden olan Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ise en zor cerrahi operasyonları başarıyla gerçekleştiriyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi şifa dağıtıyor: Hepsi birer gizli kahraman

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çalışanları Doç. Dr. İsmail Koramaz, Dr. Ersoy Engin, Dr. Helin El Kılıç, Dr. Macit Bitargil, Dr. Nilüfer Bektaş, Dr. Aylin Çakmakoğlu, yoğun bakım hemşireleri, servis hemşireleri, ameliyathane hemşireleri, perfüzyonistler ve personelleri ile hepsi birer gizli kahraman. 7/24 hastanede yaşıyorlar, nöbetçi olmayanlar bile neredeyse sabah 06.00'da iş başında.

ÖLÜM VE YAŞAM ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

İstanbul'un en yoğun kliniklerinden biri olan Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşam savaşı veren birçok hastasını da sağlığına kavuşturdu. Geçmiş yıllarda yaşanan bombalı terör saldırıları, Reina saldırısı, 15 Temmuz darbe girişimi gibi toplumsal olaylarda ise nöbetçi olmayan ekip üyeleri dahil gönüllü olarak tam kadro hizmet verdiler.

WhatsApp Image 2018-12-13 at 14.42.52

7 GÜN 24 SAAT MESAİ

Ekip, hemen her gece trafik kazaları, kalpten bıçaklanmalar, kurşunlanmalar, aort diseksiyonları gibi saatlerce süren acil ameliyatlara yorulmadan, başarıyla müdahale ediyor. Sabah saatlerinde de yoğun mesai açık kalp ameliyatları, kalp kapak ameliyatları, periferik damar bypasları ve varis ameliyatları ile devam ediyor.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Beyne öyle bir faydası var ki...Beyne öyle bir faydası var ki...
Kornea nakli ile yeniden görmeye başladıKornea nakli ile yeniden görmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şişli Hamidiye Etfal Kalp Damar Cerrahisi Kliniği hastane Doç. Dr. İsmail Koramaz Dr. Nilüfer Bektaş Dr. Macit Bitargil Dr. Aylin Çakmakoğlu

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meyve suyunun faydaları nelerdir? Meyve suyunun faydaları hakkında bunları biliyor musunuz?

Beyne öyle bir faydası var ki...

Mandalinanın faydaları nelerdir?

Kabuğu bile şifa dolu, ancak…

Minimal invaziv mitral kapak cerrahisi

Minimal invaziv mitral kapak cerrahisi

Tendon hasarı nedir? Tendon hasarı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Bacaklarınızdaki ağrının nedeni yanlış ayakkabı numarası mı?

Örümcek ağı estetiği nedir? Kalçalara örümcek ağı estetiği nasıl yapılır?

Kalçalara örümcek ağı estetiği nasıl yapılır?

Topuk ağrısı neden olur? Topuk ağrısı tedavisi nasıl olur? Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?

Topuk ağrısını hafife almayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.