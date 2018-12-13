Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi şifa dağıtıyor: Hepsi birer gizli kahraman

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çalışanları Doç. Dr. İsmail Koramaz, Dr. Ersoy Engin, Dr. Helin El Kılıç, Dr. Macit Bitargil, Dr. Nilüfer Bektaş, Dr. Aylin Çakmakoğlu, yoğun bakım hemşireleri, servis hemşireleri, ameliyathane hemşireleri, perfüzyonistler ve personelleri ile hepsi birer gizli kahraman. 7/24 hastanede yaşıyorlar, nöbetçi olmayanlar bile neredeyse sabah 06.00'da iş başında.

ÖLÜM VE YAŞAM ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

İstanbul'un en yoğun kliniklerinden biri olan Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşam savaşı veren birçok hastasını da sağlığına kavuşturdu. Geçmiş yıllarda yaşanan bombalı terör saldırıları, Reina saldırısı, 15 Temmuz darbe girişimi gibi toplumsal olaylarda ise nöbetçi olmayan ekip üyeleri dahil gönüllü olarak tam kadro hizmet verdiler.

7 GÜN 24 SAAT MESAİ

Ekip, hemen her gece trafik kazaları, kalpten bıçaklanmalar, kurşunlanmalar, aort diseksiyonları gibi saatlerce süren acil ameliyatlara yorulmadan, başarıyla müdahale ediyor. Sabah saatlerinde de yoğun mesai açık kalp ameliyatları, kalp kapak ameliyatları, periferik damar bypasları ve varis ameliyatları ile devam ediyor.

