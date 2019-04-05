HABER

Şişli İlçe Seçim Kurulunda geçersiz oyların sayımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

Şişli İlçe Seçim Kurulunda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam ediliyor.AK Parti’nin başvurusu üzerine İstanbul’da birçok ilçede geçersiz oyların yeninden sayılmasına devam ediliyor.

Şişli İlçe Seçim Kurulunda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam ediliyor.
AK Parti’nin başvurusu üzerine İstanbul’da birçok ilçede geçersiz oyların yeninden sayılmasına devam ediliyor. Verilen karar sonrası Şişli İlçe Seçim Kurulunda da sabah saatlerinde oy sayımı başladı. 6 bin 641 geçersiz oyun sayımının yapıldığı alanda her partiden birer temsilci, Yüksek Seçim Kurulu görevlileri ve bir hakim bulunuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İlçe Seçim Kurulunda basın mensuplarının da oy sayımından görüntü alınmasına izin verildi.
İlçe Seçim Kurulunda oy sayımı sürüyor.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Yargının en üst makamları Sivas'ta buluştuYargının en üst makamları Sivas'ta buluştu
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.