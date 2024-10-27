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Şişli-Mecidiyeköy metrosunda yangın

27.10.2024 01:27
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Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası görevli hastaneye kaldırıldı.

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı.

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Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli metro
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