Şişli-Mecidiyeköy metrosunda yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı.

Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır