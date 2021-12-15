Şişli metro istasyonunda mucizevi kurtuluş! Genç kız raylara atlamıştı, görüntüleri ortaya çıktı

25 Ekim 2020 günü Şişli Metrosunda ilginç bir olay meydana geldi.
CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, "Mucizevi bir olay" diyerek metroda yaşanan olayla ilgili bilgileri aktardı.
Tren bekleyen genç kız saat 16.35 sıralarında aniden tren raylarına atladı. Hızla gelen şaşkın bakışların arasında genç kızın üzerinden geçti.
Hızla olay yerine, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, genç kız trenin altından yürüyerek çıktı.
Şişli Etfal Hastanesi’ne sevk edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine babasına teslim edildi.
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