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  4. Şişli metro istasyonunda mucizevi kurtuluş! Genç kız raylara atlamıştı, görüntüleri ortaya çıktı

Şişli metro istasyonunda mucizevi kurtuluş! Genç kız raylara atlamıştı, görüntüleri ortaya çıktı

15.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Şişli Metrosu'nda yaşanan mucizevi olayın görüntüleri ortaya çıktı. Genç bir kız raylara atlamış, üzerinden üzerinden tren vagonları geçmişti. Trenin altından yürüyerek çıkan genç kızın o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

25 Ekim 2020 günü Şişli Metrosunda ilginç bir olay meydana geldi.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, "Mucizevi bir olay" diyerek metroda yaşanan olayla ilgili bilgileri aktardı.

ÜZERİNDEN TREN GEÇTİ

Tren bekleyen genç kız saat 16.35 sıralarında aniden tren raylarına atladı. Hızla gelen şaşkın bakışların arasında genç kızın üzerinden geçti.

TRENİN ALTINDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Hızla olay yerine, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, genç kız trenin altından yürüyerek çıktı.

Şişli Etfal Hastanesi’ne sevk edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine babasına teslim edildi.

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Şişli
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