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Şişli metrosundaki intiharın detayları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Şişli Mecidiyeköy metrosunda tren geldiği esnada raylara atlayan genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Şişli Mecidiyeköy metrosunda tren geldiği esnada raylara atlayan genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi incelemelerin ardından kaldırılırken, çantasından ailesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediğini anlatan ve “Çocuğum sana emanet ona iyi bak” yazan intihar notu çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişli Mecidiyeköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan 22 yaşındaki Gizem Y., küçük kız çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Genç kadın hayatını bu şekilde sürdürürken yeni biriyle tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra Gizem Y., erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmak ve onunla evlenmek istedi. Ancak genç kadının ailesi, sevgilisiyle evlenmesine karşı çıktı. Bu nedenle bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, bugün geldiği Mecidiyeköy metrosunda tam tren geldiği esnada raylara atladı. Makinistin son anda fark ettiği ancak duramadığı öğrenildiği olayda, genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trenin altında sıkışan genç kadını yapılan çalışmaların ardından çıkarttı. Sağlık ekiplerinin Gizem Y. üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Mecidiyeköy metro istasyonu görevliler tarafından boşaltıldıktan sonra güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı.

“Çocuğum sana emanet ona iyi bak”
Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gizem Y.’nin cenazesi, cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan genç kadının çantasını inceleyen ekipler, bir intihar notuna ulaştı. Genç kadının bıraktığı notta, sevgilisi ve ailesiyle aralarında geçenleri yazdığı ve son olarak notun altına da, “Çocuğum sana emanet ona iyi bak” dediği ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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