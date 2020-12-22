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  4. Şişli Polis Merkezi önünde gerçekleşen saldırının detayları ortaya çıktı

Şişli Polis Merkezi önünde gerçekleşen saldırının detayları ortaya çıktı

22.12.2020 21:44 | Son Güncelleme:
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Şişli’de birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan motosikletli iki ayrı kurye grubunun arasında başlayan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan Ozan T.

Şişli’de birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan motosikletli iki ayrı kurye grubunun arasında başlayan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı saldırıda ölen kişiyi vuran şahsın akrabası olduğu ve saldırgan şahsın, hastanede önünde öldürülen Emre Tyler Mays’ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet bulunan motosikletli iki ayrı kurye grubu arasında sabah saatlerinde kavga çıktı. Olayın ardından kavgaya karışan bir grup, polis merkezine giderek diğer grup hakkında şikayetçi oldu. Şikayet işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarıya çıkan grup, şikayetçi oldukları grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında gelen diğer gruptaki Muhammet K. belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Şikayete gelen grubun kaçmasının ardından onları kovalayan Muhammet K. bu esnada etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri karşı gruptan olan Batuhan K.’nın karnına isabet etti.

Vurduğu akrabası hayatını kaybetti
Batuhan K., kanlar içinde yere yığılırken, kurşunlardan kaçmak için park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan Ozan T., akrabası olduğu öğrenilen Muhammet K., tarafından başına ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay esnasında polis merkezinden çıkan polis ekipleri de saldırgan Muhammet K.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayın ardından yaralılardan Ozan T. ve Batuhan K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, yaralanan saldırgan Muhammet K. ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ozan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın ağabeyi de Emre Tyler Mays’ı öldürmüştü
Öte yandan polis merkezinin olduğu caddede geniş güvenlik önlemi alan polis, çatışan gruplardan 6 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganın açtığı rastgele ateş sonucu seken bir kurşun, bir binanın giriş katındaki dairenin pencere camına isabet etti. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.’nın geçtiğimiz 7 Ocak’ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays’ın katili Akın K.’nın kardeşi olduğu öğrenildi.

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