Şişli Polis Merkezi önünde gerçekleşen saldırının detayları ortaya çıktı

Şişli’de birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan motosikletli iki ayrı kurye grubunun arasında başlayan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı saldırıda ölen kişiyi vuran şahsın akrabası olduğu ve saldırgan şahsın, hastanede önünde öldürülen Emre Tyler Mays’ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet bulunan motosikletli iki ayrı kurye grubu arasında sabah saatlerinde kavga çıktı. Olayın ardından kavgaya karışan bir grup, polis merkezine giderek diğer grup hakkında şikayetçi oldu. Şikayet işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarıya çıkan grup, şikayetçi oldukları grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında gelen diğer gruptaki Muhammet K. belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Şikayete gelen grubun kaçmasının ardından onları kovalayan Muhammet K. bu esnada etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri karşı gruptan olan Batuhan K.’nın karnına isabet etti.