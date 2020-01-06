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  4. Şişli ve Kağıthane'de 3 binanın çatısı uçtu

Şişli ve Kağıthane'de 3 binanın çatısı uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, etkili olan fırtına nedeniyle Şişli ve Kağıthane'de 3 binanın çatısı uçtu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da, etkili olan fırtına nedeniyle Şişli ve Kağıthane'de 3 binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri önlem alarak çatılardaki tehlike doğurabilecek parçaları temizledi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şişli Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 katlı bir iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar binanın bahçesine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda ve bahçede tehlike doğurabilecek parçaları temizledi.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kaya Sokak'ta meydana gelen olayda ise, iki ayrı binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri çatılara müdahale edemezken, çatıdan sarkan tahta parçalarını temizledi.

Çatısı uçan binalardan birine komşu binada oturan Şengül Öztürk "Çatı uçtu, yan tarafımızdaki binanın çatısından kopan parçalar bizim ve karşı binanın çatısına düştü. Korkuyoruz açıkçası, hala da sallanıyor. Korkuyla eve gireceğiz. Sabaha kadar oturacağız. Bizim çatıda hasar var mı bilmiyorum. Çatıdan kopan parçalar az önce itfaiye aracının yanına da düştü" diye konuştu.

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