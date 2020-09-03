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Şişli’de 10 katlı otelin terasındaki cam, yoldan geçen bir gencin kafasına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Şişli’de 10 katlı bir otelin terasındaki sürgülü cam, yoldan geçen bir gencin kafasına düştü.Şişli Cumhuriyet Caddesi 95 numarada bulunan 10 katlı bir otelin terasındaki sürgülü cam bilinmeyen bir nedenle düştü.

Şişli’de 10 katlı bir otelin terasındaki sürgülü cam, yoldan geçen bir gencin kafasına düştü.
Şişli Cumhuriyet Caddesi 95 numarada bulunan 10 katlı bir otelin terasındaki sürgülü cam bilinmeyen bir nedenle düştü. Edinilen bilgiye göre, cam o sırada otelin önünden geçen bir gencin kafasına düştü. Neye uğradığını şaşıran genç yere yığıldı. Genci gören çevredeki vatandaşlar, ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken genç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredeki temizlik görevlisi ise gencin kafasına tampon yaptığını ve nabzının attığını söyledi.

“Ambulans gelene kadar ölmesin diye tampon yaptım”
Olay anında temizlik yaptıklarını söyleyen temizlik görevlisi Savaş Koşu, “O sırada temizlik yapıyorduk. Bir anda pat diye ses geldi. O sırada gördüğünüz büyük cam kafasına düştü. Yan düştü ben de koşarak camı üzerinden aldım. Kafasını kolumun altına aldığımda kan fışkırıyordu. Cebimdeki peçetelerle alnına tampon yaptım. Ambulans gelene kadar ölmesin diye tampon yaptım. Göz bebeklerine baktığımda gözleri geri dönmüştü. Ben öldü zannettim. Daha sonra nabzını yokladım atıyordu. Daha sonra ambulans geldi kaldırdılar. 23 yaşlarında genç bir çocuktu” diye konuştu.

“Genç erkek bir çocuktu, Allah yardımcısı olsun”
Markete giderken olaya şahit olduğunu söyleyen Kadir Pesen, “Markete gidiyordum, pat diye ses duydum. Otelin terasından cam düştü. Genç erkek bir çocuktu. Kafası yarılmıştı. Allah yardımcısı olsun” dedi.

“Bir ses duyduk bir şey düştüğünü anladık”
Olay anında temizlik görevlisinin kafasına cam düşen gence yardım ederken gördüğünü söyleyen Hacı Kaya, “Döviz bürosundaydım. Bir ses duyduk anladık bir şey düştüğünü. Daha sonra bir baktım temizlik görevlisi birine yardımcı olduğunu gördük. Genç bir arkadaşın kafasına cam düşmüş” diye konuştu.

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