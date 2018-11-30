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Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Kuştepe bulunan 17 katlı iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İçeride mahsur kalan bir kadın pencereden bağırarak yardım istedi. Bu sırada kadının olay yerindeki kızı gözyaşlarına boğuldu.İtfaiye mahsur kalanları kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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