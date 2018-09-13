Şişli'de 200 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediyesi, ilçede yaşayan 200 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan çocuklar doyasıya eğlendi. Düğün salonunda gerçekleştirilen şölende çocuklar için renkli etkinlikler sahnelendi. Şişli Belediye Başkanı H.Hayri İnönü de çocukların bu özel gününe ortak oldu. Başkan İnönü çocuklarla pasta kesip, fotoğraf çektirdi. Şölende çocuklar dans edip eğlenerek, gecenin tadını doyasıya çıkardı. 'BELEDİYEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ, MUTLUYUZ' Çocuğuyla sünnet şölenine katılan Mustafa Ateş, Çok mutluyuz. Günümüz güzel geçiyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu güzel eğlenceden memnunuz dedi. Mehmet Ceylan ise,Belediyemizden çok memnunuz. İnsan ayırt etmeden böyle organizasyonları gerçekleştirdiği için de çok teşekkür ederiz. Gururla belediyemizin arkasındayız. Çocuğum 15 aylık. 2 ay önce sünnet ettik. Diğer çocuğumu da aynı şekilde sünnet ettirdik. O da burada oynuyor. Aynı gelenekle devam ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz
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