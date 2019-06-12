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Şişli'de 265 bin liralık silahlı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de motosikletli iki kişi, bankadan çıkarak otomobile binen kişileri bir süre takip ettikten sonra otomobili silah doğrultarak durdurdu.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de motosikletli iki kişi, bankadan çıkarak otomobile binen kişileri bir süre takip ettikten sonra otomobili silah doğrultarak durdurdu. Havaya ateş açan şüpheliler otomobilde bulunan yaklaşık 265 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.
Olay, Şişli Halife Edip Adıvar Mahallesi Sultan Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir bankanın para transferinde görevli iki güvenlik görevlisi Beşiktaş Çarşı şubesinden aldıkları 1 buçuk milyon lira olan parayı ayrı iki çantaya koydu. Kendilerini takip eden kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli 2 kişi para nakil aracını Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu. Güvenlik görevlilerine doğru iki el ateş eden şüpheliler içerisinde 265 bin lira olan bir çantayı alarak kaçtı. Şüpheliler kaçtıkları sırada arkalarından kimse gelmesin diye 1 el daha ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

30 BİN LİRAYA MERMİ İSABET ETTİ, KULLANILMAZ HALE GELDİ
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede araçtan içinde 265 bin lira olan bir çantanın çalındığını, ayrıca şüphelilerin kaçarken ateş etmesinden dolayı 30 bin liranın mermi isabetinden dolayı zarar gördüğünü belirledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 3 el ateş edildiğini belirleyerek yerde boş 9 milimetre mermi kovanı buldu. Polis ekipleri 2 motosikletli şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olayın yaşandığı sırada çevrede büyük korku ve panik yaşandı.

(FOTOĞRAF)

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